De Rossi alloggerà a Trigoria, incontri in programma con il suo team

Daniele De Rossi per stasera rimarrà a dormire a Trigoria insieme a tutto il suo staff. Si stanno svolgendo, e continueranno per tutta la serata, riunioni per pianificare la nuova avventura alla Roma. La squadra, invece, farà ritorno domani al centro sportivo "Fulvio Bernardini". È stato anche definito tutto lo staff del nuovo allenatore giallorosso, con Guillermo Giacomazzi come suo vice e Gianni Brignardello come preparatore atletico. Gli altri collaboratori includono Francesco Checcucci come analista delle partite e Simone Farelli come preparatore dei portieri.