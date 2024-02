De Rossi 'arbitri italiani bravi, ma con regole scritte male'

"Valutazione sul gol di Acerbi? Nell'immagine che ho visto io per me non è offside. Poi ho parlato con Guida, perché l'unica polemica è che ne ho visti di fuorigioco fischiati così. Se poi mi chiedete se per me il gol è regolare, io dico di sì". Lo ha detto Daniele De Rossi in conferenza stampa analizzando lo 0-1 di Acerbi, rivisto al Var per una presunta posizione di fuorigioco attiva di Thuram. "Gli arbitri italiani stanno arbitrando bene un regolamento non scritto bene, soprattutto sul Var - ha proseguito -. Ogni fuorigioco lo facciamo sembrare attivo, quando non lo è. Ogni contatto è giallo. Va rivisto il regolamento secondo me". Parlando poi di Lukaku ha aggiunto: "Ha fatto una buona partita. Se continua a crearsi 3-4 gol a partita farà tanti gol. Ogni tanto poi dobbiamo dargli un po' di fiato. Va aiutato anche sul minutaggio. Io di professionisti così ne ho visti pochi in carriera".