De Rossi "la Roma è forte anche senza Dybala e Lukaku"

"Dybala sta bene. Lukaku ha questo problema all'anca che si porta avanti da mesi, forse da anni. Devo gestirlo con un po' di riposo, non so quanto. Qualunque formazione schiereremo, a maggior ragione se mancano giocatori che giocano più spesso, dovremo fare un grande partita". E' la convinzione di De Rossi alla vigilia del ritorno degli ottavi di Europa League con il Brighton. Si parte dal 4-0 dell'Olimpico. "Sarebbe la gioia più grande iniziare a cambiare questo concetto, che senza Dybala e Lukaku non si possa giocare a pallone - ha aggiunto in conferenza stamp - Ci sono giocatori forti in questa rosa e sono sicuro che possiamo fare a meno di loro, qualora non giocasse Paulo perché questo lo devo ancora decidere. Sono tranquillo con chi ho a disposizione oggi". "Non siamo alla fine dell'opera, ma solo a metà strada. Dobbiamo pensare a segnare, se pensiamo solo a non prenderle finiamo per abbassarci troppo" ha aggiunto.