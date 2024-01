De Rossi, "L'amore di Mou non svanisce, ora mi apprezzino"

"Nessuno può negare l'amore che hanno provato per Mourinho, ma nulla impedisce loro di amarmi anche a me, continuando a sostenere la squadra allo stadio. È chiaro che non mi hanno scelto per i risultati ottenuti alla Spal, ma per molte altre ragioni", ha dichiarato Daniele De Rossi durante la sua prima conferenza stampa come allenatore della Roma, in vista della sfida contro il Verona. "Era il momento giusto per accettare l'offerta dei Friedkin? Non si può rifiutare la Roma, come accadde a Pirlo anni fa quando accettò la Juve. Ci sono persone che rifiutano, altre che si lanciano a capofitto. Non si tratta solo di nostalgia per il passato, avrei detto di no solo se avessi pensato che la squadra fosse debole, non voglio fare brutte figure. Credo che la squadra sia forte". Successivamente, quando gli è stato chiesto se la scelta della proprietà di metterlo in panchina fosse solo una mossa per tranquillizzare la piazza, ha risposto: "Quando si decide come sostituire un allenatore così amato come Mourinho, bisogna prendere in considerazione molti fattori. Se avessero scelto altri allenatori, sicuramente la reazione sarebbe stata peggiore a breve termine. I tifosi sono una parte importante, i pienoni allo stadio hanno portato punti".