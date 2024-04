De Rossi, 'per Milan ultima spiaggia, serve Roma piu' concreta'

Un Milan da "ultima spiaggia", una Roma che deve essere piu' concreta. Daniele De Rossi non si sente per nulla al sicuro, dopo l'1-0 dell'andata a Milano nei quarti di Europa League. Domani all'Olimpico il ritorno, con Bove al posto dello squalificato Cristante ("forse ho sbagliato a dire che giochera', non deve sentire troppa pressione: ma si merita i minuti che in queste settimane gli ho tolto"). "Sarà un crocevia stagionale del Milan per quanto riguarda gli obiettivi - le parole del tecnico della Roma - Sanno che devono vincere altrimenti andranno fuori e quindi vivranno questa partita come ultima spiaggia". Alla Roma dell'andata, dunque, De Rossi chiede una cosa: "Abbiamo giocato una buona partita, ma dovevamo essere piu' precisi negli ultimi metri. Abbiamo avuto 5-6 situazioni pericolose. Ecco, se domani saremo piu' concreti, segnare un gol per il Milan sarebbe una bella botta". De Rossi ha poi lasciato capire che non stravolgera' l'assetto tattico in considerazione delle contromosse del Milan. "All'andata, El Shaarawy a destra puo' avere avuto un effetto sorpresa - la sua considerazione - Si', mi aspetto contromosse da Pioli, ma non dobbiamo perdere troppo tempo a pensare all'avversario, non dobbiamo snaturarci". Quanto alla possibilita' di raggiungere la semifinale europeo, "fa parte del nostro percorso verso la felicita'"