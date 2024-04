De Rossi 'rincorrere ci toglie energie, in Coppa è diverso'

"Dobbiamo essere pimpanti e forti sempre, però ci sta anche un momento in cui i giocatori fisiologicamente possono essere meno brillanti, anche perché noi veniamo da un periodo in cui stiamo rincorrendo e rincorrere leva tanta energia". Così Daniele De Rossi a due giorni dalla sfida con il Bayer Leverkusen ai canali del club giallorosso. "Le squadre intorno a noi e sopra a noi stanno facendo molto bene, quindi il campionato è molto aperto anche per merito loro - ha aggiunto - Questo è un discorso a parte, è una coppa, eliminazione diretta, andata e ritorno e vincerà chi sarà più forte in queste due partite, non in tutto l'anno". A chi gli chiede se è meglio giocare l'andata con il Bayer in casa o in trasferta ha poi risposto: "Ho la fortuna di allenare una squadra che mi ha fatto passare il turno di Europa League col Brighton giocando prima in casa e poi fuori. Ma penso che cambi poco, cambia l'atteggiamento che tu avrai in queste partite, soprattutto dai risultati che farai nella prima gara".