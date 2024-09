De Sanctis confermato alla presidenza Federazione Italiana Bocce

Marco Giunio De Sanctis è stato confermato alla presidenza della Federazione italiana bocce, raccogliendo il 64,98% delle preferenze espresse dai delegati aventi diritto al voto, arrivati al Grand Hotel Excelsior di Chianciano Terme per l'assemblea nazionale elettiva. Il nuovo consiglio federale risulta così composto: Roberto Favre (114 voti), Francesco Del Vecchio (110), Lorenzo Della Bella (109), Corrado Tecchi (103), Marco Ziraldo (101), Claudio Vittino (91) e Orietta Calonego (52) in rappresentanza degli affiliati, Riccarda Ambrosi (20) e Flavio Stani (20) in rappresentanza degli atleti, Francesca Di Folco (25) in rappresentanza dei tecnici. Lorenzo Cingolo è stato confermato alla presidenza del collegio dei revisori dei conti con 210 voti. Non sono stati eletti Moreno Rosati con 87 voti (il seggio ceduto alla quota rosa) e Alessandro Bianchi con 74 voti. Presenti il 71,94% degli aventi diritto al voto, pari a 259 su 360 delegati al voto. "Ho presentato una squadra che pensavo fosse compatta, ma così non è stato - il commento del presidente Marco Giunio De Sanctis - In ogni caso, in democrazia il risultato va accettato, anche se la delusione per le 89 schede bianche ricevute è profonda. Ritenevo di meritare maggiore suffragio per quanto realizzato in questi anni, in cui ho lavorato con impegno, passione, esperienza e competenza. Evidentemente, non tutti la pensano così e, soprattutto, aver perso un compagno di viaggio, come il vice-presidente vicario Moreno Rosati, dal punto di vista umano e dell'amicizia, mi addolora fortemente. Tuttavia, dal momento che ho spesso lavorato anche con chi, inizialmente, non aveva le mie stesse idee, come già fatto in passato, mi rimboccherò le maniche per ricompattare la squadra coi nuovi consiglieri federali, portando avanti tutte quelle iniziative proficue e migliori per il bene del nostro movimento sportivo. Oggi c'è un Consiglio fortemente rinnovato, scelto dalla platea del mondo boccistico delegato al voto. Come detto, sono abituato a lavorare con tutti e non ho problemi a confrontarmi con coloro che sono stati eletti. Proseguirò col programma che ho illustrato nell'apertura dell'Assemblea Nazionale Elettiva, lavorando per restituire unità e stabilità alla Federazione Italiana Bocce". Al termine dell'assemblea elettiva, il riconfermato presidente Giunio De Sanctis ha convocato il primo consiglio federale del mandato 2025-2028, augurando il buon lavoro a tutti i neo-consiglieri, quattro del precedente consiglio e sei nuovi, rimarcando alcuni aspetti del programma elettorale con gli obiettivi da raggiungere. Nel corso dello stesso, sono stati nominati i due vice-presidenti Roberto Favre (vicario) e Riccarda Ambrosi. Sono stati riconfermati il segretario generale Riccardo Milana, a tempo determinato stabilito dal presidente, e la dottoressa Paola Valli in qualità di vice-segretaria generale. Il consiglio federale, inoltre, ha nominato tre coordinatori di area su quattro: Francesco Furlani (Nord Est), Vincenzo Santucci (Centro) e Antonio Barbato (Sud).