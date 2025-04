Declan Rice brilla in Arsenal-Real Madrid: doppietta su punizione

Ancora non ci crede. Nel dopopartita di Arsenal-Real Madrid 3-0 Declan Rice non può fare a meno di riflettere sul fatto che finora non aveva mai segnato un calcio di punizione in carriera e oggi ne ha messi dentro due 'gelando' il portiere del Real, Thibaut Courtois. "Finora questa mia abilità era rimasta negli spogliatoi - dice Rice -, in realtà troppe volte i miei calci piazzati erano andati a sbattere contro la barriera o finiti sopra la traversa". "In origine, prima di battere, volevo crossare - dice ancora -, ma poi ho visto com'era posizionata la barriera e la posizione del portiere. Così ho pensato di andare a metterla in porta". "Nel secondo caso ho avuto fiducia in me stesso - aggiunge - e ho colpito ancora. Sono emozionato, felice, al settimo cielo, tra qualche anno mi renderò conto che quello che ho fatto stasera è davvero speciale".

L'Arsenal non ha mai vinto la Champions (fu finalista nel 2005 ma perse contro il Barcellona di Ronaldinho), e adesso è in pole position per andare in semifinale, ma Rice non ha intenzione di sottovalutare il Real 15 volte campione d'Europa. "Oggi come gruppo eravamo davvero convinti di potercela fare - spiega -. Avevamo bisogno di segnare nel secondo tempo, e lo abbiamo fatto. Ma ora dobbiamo essere pronti per la prossima settimana, per il Bernabeu e cosa significa giocare lì. Dobbiamo essere pronti".

Sembra volergli rispondere il madridista Lucas Vazquez: "se c'è una squadra al mondo capace della 'remuntada' in una situazione del genere - dice -, quella siamo noi".