Denver Nuggets vincono contro Golden State Warriors senza Jokic, Gordon segna 38 punti

Denver, pur senza Nikola Jokic, ha dominato Golden State 114-105 e ha messo fine a una serie di sette vittorie consecutive dei Warriors grazie a Aaron Gordon autore di 38 punti. I Nuggets hanno consolidato il terzo posto in West Conference (44 vittorie-25 sconfitte) mentre Golden State è sesto (39-29). Con una netta vittoria in casa 125-109 sui San Antonio Spurs, i Los Angeles Lakers hanno mantenuto il quarto posto nella West Conference (42-25). A Houston, i Rockets hanno fatto un secondo periodo folle per battere nei supplementari i Philadelphia 76ers (144-137) nonostante un ritardo di 25 punti nel terzo quarto. Oltre alla sconfitta, i 76ers hanno dovuto incassare un'altra brutta notizia: Paul George, infortunato, non sarà disponibile fino alla fine della stagione regolare. I Rockets hanno vinto la settima partita consecutiva e restano secondi nella West Conference (44-25), dietro al leader Oklahoma City (56-12).

New York mantiene il ritmo nella East Conference e rimane al terzo posto grazie alla vittoria in casa contro Miami 116-95. I Knicks hanno 43 vittorie e 24 sconfitte, dietro a Boston (49-19) e Cleveland (56-11). L'Indiana si è aggiudicata la vittoria nei tempi supplementari (132-130) sul terreno dei Minnesota Timberwolves grazie soprattutto a Obi Toppin (34 punti, 10 rimbalzi, 2 passaggi) e ha così mantenuto il quinto posto nell'East Conference con 38 vittorie e 29 sconfitte. Ma Detroit (38-31) resta in corsa grazie alla vittoria schiacciante per 127-81 a New Orleans grazie ad un super Fontecchio: l'italiano ha realizzato 23 punti nei 21 minuti giocati entrando dalla panchina. E' il suo massimo in stagione con percentuali ottime: 9/10 dal campo e 5/5 da dietro la linea da tre punti, oltre a 7 rimbalzi e una palla recuperata.

I risultati delle partite giocate nella notte: