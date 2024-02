Di Francesco 'basta complimenti, voglio i punti'

Ad Eusebio Di Francesco restano solo i complimenti per un'altra buona prestazione allo Stadium e il tecnico del Frosinone dice di essersi "anche un po' stufato, adesso abbiamo bisogno di fare punti. Non siamo ripagati per ciò che mettiamo in campo - afferma l'allenatore - è vero che oggi c'è stata anche la bravura di Vlahovic, ma serviva maggiore malizia per portare a casa un risultato che era a portata di mano perché la Juve aveva fatto pochino per meritarsi il 3-2". E adesso come si riparte? "Io conosco solo un modo, che è quello di lavorare sul campo per migliorare - risponde l'allenatore - e bisogna pulirsi velocemente da questa delusione: non meritiamo questa serie di sconfitte per ciò che mettiamo in campo, ma dobbiamo serrare i ranghi per fare i punti e alzare il livello dell'attenzione". Soulé si è fatto notare contro la Juve, club proprietario del suo cartellino: "Ha ottime potenzialità, il suo futuro in una grande squadra dipende da cosa farà con noi da qui alla fine della stagione" conclude Di Francesco.