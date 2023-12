Di Francesco, Con Juve, vogliamo giocare una grande partita

Vogliamo disputare una grande partita e stiamo facendo del nostro meglio per prepararla al meglio. Siamo molto concentrati e speriamo che il pubblico possa darci una grossa mano. Vedo tanto entusiasmo, ma non dobbiamo dimenticare le qualità che ci hanno contraddistinto finora, ovvero l'umiltà e la concretezza. E' così che Eusebio Di Francesco si presenta alla vigilia dell'attesa sfida di domani alle 12.30 tra il Frosinone e la Juventus, nonostante le numerose assenze (si è fermato anche Ibrahimovic per l'influenza). Il tecnico dei laziali crede in un'altra impresa dopo quella in Coppa Italia a Napoli. In Ciociaria i tifosi puntano sul talento degli ex bianconeri Soulé, Barrenechea e Kaio Jorge. "Li vedo carichi e vogliosi di far bene - afferma Di Francesco - Devono essere orgogliosi di disputare queste partite e continuare a giocare con spensieratezza. Non li ho caricati più di tanto, affrontiamo una grande squadra e un allenatore di peso. Sanno vincere in tanti modi". L'assenza di Chiesa può essere un vantaggio per il Frosinone. "Cambiano le caratteristiche degli avversari - sostiene il tecnico dei ciociari - Chiesa è un giocatore molto importante che riesce a spaccare le partite. Non so chi potrà sostituirlo, ma Milik e Vlahovic potrebbero rappresentare la coppia ideale nel 5-3-2. Mi posso aspettare qualsiasi soluzione. Noi siamo pronti a tutto, ma stiamo comunque preparando la gara in base anche alle caratteristiche dei nostri giocatori e non solo a quelli avversari". Di Francesco elogia l'ex Gatti ("Si è guadagnato lo spazio attraverso il duro lavoro") e soprattutto Max Allegri nonostante le differenti filosofie di gioco. "Al di là delle idee sul calcio, ho grandissimo rispetto di Max: ha scritto un libro nel quale mi ha citato e lo ringrazio, per me è un motivo di grande orgoglio - sottolinea Di Francesco - Ritengo che lui sia un allenatore di una intelligenza unica. Abbiamo in comune la schiettezza, ha un dialogo aperto con tutti i calciatori. Ognuno di noi deve avere una sua filosofia, importante è saperla trasmettere ai giocatori".