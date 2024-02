Di Francesco, contro la Juve servono aggressività e cinismo

Maggiore concretezza sotto porta e più attenzione in difesa. Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, indica la strada per cercare un risultato positivo domenica alle 12.30 contro la Juve e spezzare la serie negativa di tre sconfitte di fila. Malgrado il momento difficile l'allenatore non ha perso la fiducia. "Contro la Roma abbiamo disputato un grande primo tempo - ha affermato nella conferenza dell'anti vigilia -. Quando si gioca contro avversari di alto-medio livello non si può pensare di dominare per 70'-80'. La differenza però sta nel capitalizzare o meno le occasioni create". "E comunque dobbiamo migliorare la fase difensiva, ritrovare quell'aggressività che con la Roma è mancata in alcuni episodi - ha proseguito Di Francesco -. Non so se a Torino basterà ripetere la prestazione di domenica. La partita dovrà girare dalla nostra parte e servirà tanto cinismo. Sapevamo di poter attraversare periodi complicati ma credo che chiunque avrebbe firmato per essere adesso a 23 punti. Qualcosa prima o poi ci dovrà tornare perché meritiamo di più di quanto abbiamo raccolto". Di Francesco ha preparato la sfida per farsi trovare pronti a seconda dello schieramento dei bianconeri ancora incerto tra 3-5-2 e 4-3-3. "La Juve ha effettuato un ottimo percorso, nelle ultime settimane ha avuto delle difficoltà come le abbiamo noi - ha sottolineato il tecnico -. Mi auguro che possano risolverle dalla prossima giornata".