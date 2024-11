Dia e Zaccagni trascinano la Lazio: 2-1 al Cagliari

La Lazio con un gol per tempo batte 2-1 il Cagliari all'Olimpico e raggiunge la Fiorentina al quarto posto con 22 punti: tre in meno del Napoli capolista ed uno in più della Juventus ora quinta. Recriminano i sardi che, fino a pochi minuti dalla fine, erano in partita. Ma nel finale un rigore e due espulsioni tra i rossoblu hanno definitavamente chiusto l'incontro. Ad aprire le marcature, al 2', è Dia: il senegalese è bravo a ribattere in rete una respinta di Schuffet. I biancocelesti mantengono il possesso palla per tutta la prima parte di gara. Al 41', però, arriva il guizzo di Luvumbu che realizza l'1-1. Nela ripresa la partita è bloccata con i laziali alla ricerca della vittoria e gli uomini di Nicola pronti a colpire di rimessa con la velocità dei propri attaccanti. Al 30' della ripresa l'episodio che decide l'incontro. Rigore assegnato per un fallo di Zortea. Sul dischetto va il neoentrato Zaccagni che realizza. I sardi si innervosiscono. Al 39' Mina e Adopo vengono espulsi per proteste. Il Cagliari in nove si scopre alla ricerca del pari e rischia di esser colpito in contropiede. In calssifica Lazio con 22 punti: Cagliari fermo a 9.