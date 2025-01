Didier Deschamps lascerà la guida della Francia dopo i Mondiali 2026

Il ct della nazionale francese Didier Deschamps lascerà la guida dei Bleus alla fine del suo contratto nel 2026 in occasione dei prossimi Mondiali in programma in Usa, Messico e Canada. Lo affermano fonti della squadra. L'allenatore, che ha 56 anni, è stato nominato ct dalla federazione transalpina nel 2012. Dechamps ha guidato la Francia alla vittoria della Coppa del Mondo nel 2018, divenendo il terzo uomo a vincere il trofeo sia come allenatore che come giocatore nel 1998. (ANSA-AP).