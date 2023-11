Diritti tv e Integrity tour, la Lega Serie B guarda al futuro

Diritti tv in forma non esclusiva e un potenziamento dell' Integrity tour. L'assemblea della Lega B, con tutte le società riunite a Milano, guarda al futuro anche con nuovi progetti: il Mauro Balata ha preannunciato diverse iniziative che verranno organizzate per il 14/o turno di campionato del 25 novembre, che coincide con la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, per sensibilizzare l'opinione pubblica su un problema su cui la B si impegna da anni insieme al Ministero dell'Interno con il Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia di Stato. E anche con l'Aic Balata ha annunciato l'avvio dell'Integrity tour 2023/24 che quest'anno sarà ampliato e modernizzato per rispondere ai rischi sempre crescenti dovuti al match fixing. Il progetto, che riguarderà prime squadre e settori giovanili verrà presentato con un evento alla presenza dell'Aic, del Gruppo investigativo scommesse sportive e dei giocatori nelle prossime settimane. L'Assemblea ha discusso temi di politica sportiva, sulla nuova legge di riforma del lavoro sportivo, per cui è stata deliberata una commissione ad hoc, coordinata dal direttore generale della Cremonese Paolo Armenia, per analizzare tutte le criticità sottese alla legge e che pongono una serie di difficoltà alla crescita dei settori giovanili. Per quanto riguarda i diritti tv è stata comunicato l'avvio di un'indagine di mercato, informale, propedeutica alla conoscenza e all'approfondimento delle diverse posizioni in merito alle dinamiche di questo settore. La Lega B intende avviare, come nelle passate stagioni, una commercializzazione dei diritti tv in forma non esclusiva e per una durata triennale. L'obiettivo è presentare l'offerta al mercato nelle prossime settimane, mentre sul tema sarà convocata un'Assemblea ai primi di dicembre.