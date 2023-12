Diritti tv: Lega Serie A contro l'abolizione del geo-blocking

La Lega Serie A si schiera in prima linea, insieme a tutte le altre Leghe di calcio Europee, "nell'opporsi con fermezza alla richiesta di futura inclusione dei servizi audiovisivi nell'ambito di applicazione del regolamento UE sui blocchi geografici". È quanto spiega la stessa Lega in una nota in vista del 13 dicembre, quando il Parlamento europeo sarà chiamato ad esprimersi per togliere l'esclusività territoriale sui contenuti audiovisivi. "Ci opponiamo strenuamente all'abolizione del Geo-blocking perché metterebbe a serio rischio la sostenibilità economica del settore calcio e film in tutta Europa - ha affermato l'amministratore delegato della Lega Serie, A Luigi De Siervo - cancellerebbe le diverse identità distributive nazionali e conseguentemente porterebbe un indebito vantaggio alle grandi piattaforme OTT americane come Netflix, Amazon, Disney etc. Il tema in discussione la prossima settimana è, quindi, molto delicato e importante, perchè si rischia di mandare in frantumi l'intero sistema". "Tutti i più importanti operatori del mondo sportivo, dalle Leghe ai broadcaster - ha aggiunto -, ma anche l'intero comparto cinematografico, hanno capito il rischio di un simile provvedimento e hanno firmato un appello pubblico, proprio perché questa decisione andrebbe contro ogni logica e impatterebbe in modo negativo sugli stessi consumatori, che avrebbero meno scelta di contenuti con un aumento conseguente dei prezzi. Vogliamo restare ottimisti visto che vi sarebbero conseguenze irreparabili eliminando l'utilizzo del Geo-blocking, che serve proprio per proteggere il nostro prodotto e la nostra cultura", ha concluso De Siervo