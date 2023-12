Discesa a Beaver Creek annullata per troppa neve

Il maltempo non sembra voler dare tregua alle discese di coppa del mondo. Dopo la cancellazione delle due gare di Zermatt-Cervinia, anche la prima delle due prove libere in programma oggi e domani a Beaver Creek, seguite domenica da un superG, è stata annullata. Nelle ultime ore sulla località del Colorado è infatti caduta una forte nevicata e gli organizzatori, nonostante un doppio rinvio dell'orario di inizio della gara e l'abbassamento della partenza, non sono riusciti a ripulire adeguatamente la pista 'Uccelli da preda' rendendola sicura. La discesa prevista domani, con meteo ancora non del tutto rassicurante, dovrebbe così essere la prima della stagione. Intanto domani a Mont Tremblant, nuova località canadese del Quebec entrata nel circuito di coppa, ci sarà il primo dei due slalom gigante donne in programma sino a domenica.