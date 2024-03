Djokovic conferma, non giocherò il Masters 1000 di Miami

La rinuncia era nell'aria è oggi è arrivata la conferma ufficiale: Novak Djokovic non parteciperà al Masters 1000 di Miami che comincerà la prossima settimana, annunciandolo così su twitter: "Purtroppo non giocherò al MiamiOpen quest'anno - scrive il n.1 al mondo -. In questa fase della mia carriera, sto bilanciando il mio programma privato e professionale. Mi dispiace di non poter incontrare alcuni dei fan migliori e più appassionati del mondo e non vedo l'ora di tornare a giocare a Miami in futuro". Dopo l'uscita a sorpresa da Indian Wells, eliminato dall'italiano Luca Nardi al terzo turno, il campione serbo sembrava destinato a cercare una immediata rivincita in Florida, ma presto si sono rincorse voci sulla sua probabile rinuncia, arrivata puntuale. Al momento, Djokovic non ha fatto sapere dove pensa di rientrare in campo, anche se in una intervista di giorni fa ha spiegato di puntare soprattutto ai tornei dello Slam e alle Olimpiadi.