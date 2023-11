Djokovic, ispirazione per tutti, Sinner omaggia il campione

Sei un esempio per tutti, ma soprattutto per noi giocatori. Hai dimostrato la professionalità che hai tu e tutto il tuo team. Congratulazioni a Novak Djokovic per questa settimana e non solo. Hai iniziato la stagione vincendo e l'hai conclusa vincendo. Con queste parole Jannik Sinner ha reso omaggio a Novak Djokovic dopo la finale delle Atp Finals. "Oggi abbiamo visto - ha aggiunto - che possiamo migliorare molto. All'inizio dell'anno ero un giocatore diverso, ora sono un altro. Dopo le Next Gen 2019 non pensavo di essere qui a giocare forse il torneo più bello così presto. E ora speriamo di fare bene nella Coppa Davis".