Djokovic ko a Ginevra, Machac in finale

Sconfitta in semifinale all'Atp 250 di Ginevra per Novak Djokovic. Il serbo è stato battuto dal ceco Tomas Machac 6-4, 0-6, 6-1 in 2 ore e 8 minuti di gioco. Alla prima vittoria in carriera contro un top 10, Machac giocherà la prima finale nel circuito ATP. Djokovic arriva al Roland Garros senza aver disputato finali in stagione e con cinque sconfitte. Parigi sarà decisiva anche per la corsa al n. 1 al mondo: il serbo dovrà arrivare almeno in semifinale per evitare il sorpasso di Jannik Sinner.