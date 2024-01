Djokovic senza ostacoli agli ottavi di finale dell'Australian Open

Dopo le difficoltà incontrate contro Popyrin, il terzo turno degli Australian Open è stato più agevole per Novak Djokovic. Nel suo centesimo match a Melbourne (un traguardo raggiunto solo da Federer e Serena Williams nell'era Open), il numero uno al mondo ha sconfitto l'argentino Tomas Etcheverry, numero 32 del ranking ATP, con un punteggio di 6-3, 6-3, 7-6 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Il miglior Stefanos Tsitsipas della settimana ha volato agli ottavi di finale, concedendo solo sette giochi al francese Van Assche: ora affronterà lo statunitense Taylor Fritz (12° testa di serie), che ha dovuto ancora una volta rimontare in quattro set contro l'ungherese Marozsan. Tra le donne, Sabalenka e Gauff hanno continuato senza problemi, rispettivamente contro Tsurenko (con un doppio bagel per la bielorussa) e Parks. Nel frattempo, la favola della sedicenne russa Mirra Andreeva continua, avendo sconfitto la francese Parry, rimontando da un punteggio di 1-5 nel terzo set.