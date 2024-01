Djokovic supera Popyrin in quattro set all'Australian Open. Il numero 1 del mondo, Novak Djokovic, ha sconfitto Alexei Popyrin in quattro set all'Australian Open. Djokovic ha ammesso di non essere al suo massimo e ha dichiarato di essere fortunato a vincere. Affronterà l'argentino Tomas Martin Etcheverry nel prossimo turno.