Djokovic vince ATP Finals contro avversario eccezionale

"Ho vinto contro un avversario che ha giocato in modo incredibile, che ha avuto molto coraggio e fiducia di poter vincere. C'era molta aspettativa per me per sapere se avrei vinto e finito l'anno come numero uno del ranking. Io e Rune abbiamo un gioco molto simile, a volte mi sembra di giocare con uno specchio. Lui è giovane, lo ringrazio di avermi lasciato vincere stasera". Così Novak Djokovic ha commentato nell'intervista post-partita la vittoria contro Holger Rune nell'esordio alle Nitto Atp Finals di Torino. "Apprezzo molto il sostegno che ho in Italia - ha aggiunto - e mi sento sempre come a casa in questo bel paese. Sono stato molto emozionato. Chiedo scusa ai bambini per aver spaccato le racchette, non sono orgoglioso di questo ma succede, a volte troppe emozioni e troppa pressione sul campo. Sono un uomo come gli altri". Infine Djokovic ha osservato: "Non voglio pensare troppo alla mia storia sportiva e ai risultati che ho avuto: l'unica formula di successo per me è guardare avanti e pensare alla prossima sfida. Sono consapevole di aver avuto molto successo e di essere in un momento meraviglioso della mia carriera, ma se voglio rimanere al livello di questi giovani devo lavorare ancora più di loro".