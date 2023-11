Djokovic vince il Masters 1000 di Parigi, Dimitrov ko

Novak Djokovic ha conquistato il suo settimo titolo al Masters 1000 di Parigi Bercy, sconfiggendo in finale il bulgaro Grigor Dimitrov con il punteggio di 6-4, 6-3. Il numero uno serbo, tornato a giocare proprio a Parigi dopo quasi due mesi di assenza dai campi, si è dimostrato pronto per essere protagonista alle Atp Finals di Torino, in programma domenica prossima.