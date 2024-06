Djokovic,'Non so se riuscirò a giocare i quarti'

Novak Djokovic non è sicuro di poter giocare il suo quarto di finale mercoledì al Roland Garros a causa dell'infortunio al ginocchio destro subito nel secondo set del suo incontro di ottavi di finale contro Francisco Cerundolo. "Nel terzo game del secondo set sono scivolato e questo ha influito sul ginocchio - le parole del serbo - Non so cosa succederà domani o dopodomani. Lo spero. Vediamo cosa succede". Djokovic ha poi aggiunto di essere riuscito a terminare la partita grazie agli antinfiammatori.