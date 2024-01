Domani i Globe Soccer Awards, il City in corsa per il successo

Domani si terrà a Dubai la 14ª edizione dei Globe Soccer Awards, evento che segna la conclusione della stagione dei premi dedicati al calcio mondiale nell'ambito della 18ª Dubai International Sports Conference, che precederà la cerimonia di premiazione. Il gala avrà inizio alle 16.30 italiane e assegnerà i premi del 2023 a tutte le eccellenze del calcio, categoria per categoria (calciatori, dirigenti, squadre, agenti, giornalisti e influencer del settore). Tra i candidati delle diverse categorie figurano Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Erling Haaland e Kylian Mbappe, che concorrono per il premio di Miglior Giocatore Maschile, mentre tra le calciatrici sono in lizza Linda Caicedo, Sam Kerr e Aitana Bonmati. Il Manchester City di Pep Guardiola è candidato in quasi tutte le categorie, mentre per il calcio italiano sono in corsa Victor Osimhen (Miglior Giocatore Maschile), Onana (Miglior Portiere), Inter e Napoli (Miglior Club Maschile), la Roma (Miglior Club Femminile) e Simone Inzaghi e Luciano Spalletti (Miglior Allenatore). Non mancheranno anche premi digitali in collaborazione con la Serie A: il Serie A Best Digital Content by a Player (con Chalhanoglu, De Roon, Dybala, Rafa Leao e Kvaratskhelia come finalisti) e il Serie A Best Digital Content by a Club (Inter, Juventus, Napoli, Roma e Sassuolo).