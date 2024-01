Domenicali, anno pazzesco per Ducati, va consolidato

"Un anno fa eravamo qui a presentare una stagione straordinaria". E nel 2023 le squadre "hanno fatto un risultato pazzesco, è stato un fatto storico nel mondo delle moto, mai nessuno aveva vinto il titolo di Motogp e Superbike per due anni di fila, è un risultato che va consolidato". Lo ha detto l'ad di Ducati Claudio Domenicali, introducendo 'Campioni in pista' a Madonna di Campiglio, località legata da una partnership di 11 anni con Audi. "Abbiamo concluso una stagione - ha aggiunto durante la presentazione - che ci ha riempito tutti di orgoglio come Ducati e come italiani, è stato un risultato importante per tutta la Nazione".