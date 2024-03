Donnarumma 'Buffon il più forte di sempre, ci guida nel futuro'

"Buffon mi ha dato una grandissima mano, perché Gigi è stato il portiere più forte della storia del calcio. E' importantissimo averlo, qui ci aiuta tantissimo, è un grande leader qualsiasi cosa dica siamo pronti a raccoglierne i frutti. Siamo orgogliosi di averlo qui, ci darà una grande mano". ì Gigi Donnarumma sul ruolo in nazionale dell'ex portiere azzurro Buffon. "E' fondamentale per far crescere la nostra squadra - ha aggiunto il ct Spalletti alla vigilia della sfida con il Venezuela, primo dei due match in America - averlo fisicamente nello spogliatoio è un grande vantaggio".