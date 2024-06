Donnarumma,'spirito di Wembley per rivivere notti magiche'

"Lo spirito è quello lì in una competizione del genere la carica arriva naturale, riproviamo a ripercorrere quelle notti magiche, lo spirito è quello di tre anni. La squadra è già pronta e non ha bisogno dei consigli di chi c'era tre anni fa". Così il capitano e portiere degli Gianluigi Donnarumma alla vigilia di Italia-Albania match d'esordio agli Europei di calcio. "Questa con l'Albania è la sfida più insidiosa - spiega Donnarumma - è un gruppo molto difficile, dobbiamo stare sul pezzo, sono molto bravi e rapidi domani dobbiamo giocare al 100%. Domani la partita sarà importantissima per mettere un tassello nel gruppo".