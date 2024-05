Doping: Abodi, nel dl sanata la situazione di Nado Italia

"Ritengo importante che nel decreto si sia sanata definitivamente la situazione di Nado Italia, nel combinato disposto che comprende sia la costituzione formale dell'agenzia sia la realizzazione fisica del laboratorio antidoping. Era una situazione sospesa dal 2004, quando avevamo stretto un accordo con la Wada in sede Unesco". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, al termine della riunione del consiglio dei ministri che ha approvato il decreto sullo sport. "E' importante per due motivi: il laboratorio potrà incrementare ulteriormente i controlli per garantire la salute e l'equa competizione ma anche permetterà all'Italia di porsi dal punto di vista internazionale come interlocutore per tutti quei Paesi, e sono pià di 180, che non hanno un laboratorio antidoping.