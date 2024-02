Doping: maratona, sospesa 8 anni la keniota Chepchirchir

La keniana Sarah Chepchirchir, vincitrice della maratona di Tokyo nel 2017, è stata sospesa per otto anni, dopo una seconda violazione delle norme antidoping a causa di un test positivo al testosterone, ha annunciato l'Atletica Integrity Unit (AIU). La maratoneta, 39 anni, è risultata positiva dopo la maratona di Chonburi, in Thailandia, che ha completato nel novembre 2023 al secondo posto, in 2 ore 35 minuti e 43 secondi. Durante il test, il suo campione di urina ha rivelato tracce di testosterone di origine esogena. Sarah Chepchirchir era già stata sospesa per un periodo di quattro anni, dal 6 febbraio 2019 al 5 febbraio 2023, per anomalie riscontrate nel suo passaporto biologico. La nuova sospensione decorre dal 22 dicembre 2023, e terminerà quindi il 21 dicembre 2031. Annullato il suo risultato alla maratona di Chonburi.