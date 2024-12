Doppio podio azzurro a San Candido: Galli seconda, Deromedis terzo nello ski cross

Secondo posto per Jole Galli e terzo per Simone Deromedis: è doppio podio azzurro nella seconda sfida di Coppa del Mondo di ski cross freestyle a San Candido, in provincia di Bolzano. Terzo podio stagionale per Deromedis che nelle precedenti tappe aveva saputo imporsi a Val Thorens per cogliere un secondo posto in notturna ad Arosa: sale così a nove il bottino di podi nel massimo circuito per il ventiquattrenne della Val di Non. Tredicesimo in qualificazione, Deromedis ha saputo imporsi nella propria batteria per poi chiudere nella scia del tedesco Wilmsmann il successivo quarto. In semifinale il campione iridato è stato bravo e fortunato a sfruttare l'errore che ha tagliato fuori lo stesso Wilmsmann e lo svedese David Mobärg, per accedere così alla finale principale. Il turno decisivo è stato letteralmente dominato dal canadese Reece Howden, pronto a superare l'esperto svizzero Alex Fiva con Deromedis bravo a prendersi sin dal via la terza piazza per poi non cederla più, nonostante i tentativi dell'austriaco Johannes Aujesky.

Nella small finale c'è spazio per Federico Tomasoni che è settimo per cogliere il miglior risultato stagionale, dopo un'ottima qualifica - sesto tempo per lui - ed i successi negli ottavi e nei quarti. Tredicesimo posto quindi per Davide Cazzaniga, secondo nella scia di Tomasoni in batteria e poi out nei quarti; mentre Dominik Zuech è uscito durante il terzo ottavo di finale.

Al limite dell'esemplare la prova di Jole Galli che torna così sul podio di Coppa del Mondo dopo l'unica esperienza del febbraio 2023, quando fu terza a Reiteralm. Nel mezzo il grave infortunio ai legamenti sofferto in apertura della passata stagione che l'ha costretta ad una lunga pausa agonistica, interrotta solo poche settimane fa sulle stesse nevi di Val Thorens. E dopo il quarto posto sulle nevi francesi, la carabiniera di Livigno si è regala oggi a San Candido il miglior risultato della carriera. Seconda sia nei quarti che in semifinale, nel turno decisivo Jole Galli ha saputo approffittare al meglio del contatto tra la canadese India Sherret e la francese Marielle Berger Sabbatel che le ha spalancato la via del podio. L'azzurra si è mantenuta nella scia della tedesca Daniela Maier, pronta a bissare il successo del giorno precedente davanti ad un'ottima Galli. Terzo posto quindi per Berger Sabbatel.

Dopo la tappa di San Candido, Simone Deromedis sale a quota 285 punti per occupare il terzo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo, graduatoria guidata da Wilmsmann con 310 punti davanti ad Howden (296); il doppio successo pusterese lancia Maier (369) in vetta alla classifica femminile seguita da Sherret (325) e dall'altra canadese Thompson (320); sesto posto per Jole Galli con 225 punti.

Il prossimo appuntamento con la Cdm di Skicross è in programma a Reiteralm, Austria, a partire dal 14 gennaio.