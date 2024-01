DP Tour: Olesen vince il derby danese con Hojgaard

Thorbjorn Olesen vince il derby danese con Rasmus Hojgaard e, negli Emirati Arabi Uniti, conquista il Ras Al Khaimah Championship. Ottavo titolo in carriera sul DP World Tour per il 34enne di Hareskovby che, con un totale di 261 (69 62 63 67, -27), ha dominato la scena superando di sei colpi il connazionale Hojgaard, 2/o con 267 (-21) davanti al francese Frederic Lacroix, 3/o con 268 (-20). Torneo da dimenticare per gli azzurri. Sul percorso dell'Al Hamra Golf Club (par 72), Lorenzo Scalise si è classificato 56/o con 281 (70 71 70 70, -7). Dietro di lui, Francesco Laporta, 59/o con 282 (72 66 74 70, -6), e Guido Migliozzi, 68/o con 284 (71 67 73 73, -4). Dopo i cinque titoli conquistati tra il 2012 e il 2018, tra cui due in Italia (Sicilian Open e Open d'Italia), e una Ryder Cup vinta a Parigi, Olesen è stato sospeso dall'allora European Tour (oggi DP World Tour) perché accusato di molestie. Assolto da tutte le accuse nel 2021, è tornato a vincere e a sognare sul green. Prima l'exploit nel 2022 al British Masters, poi quello del 2023 nel Thailand Classic, quindi l'impresa nel Ras Al Khaimah Championship che gli ha fruttato 392.416 euro. Per un giocatore ritrovato che, nel 2025, vuole un posto nel team Europe alla Ryder Cup di New York.