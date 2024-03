Dp World Tour, Manassero torna al successo dopo 11 anni

Dieci anni e dieci mesi dopo l'ultima volta, Matteo Manassero torna al successo sul massimo circuito europeo maschile di golf. In Sudafrica, il 30enne veneto ha conquistato, con un totale di 262 (68 61 67 66, -26) colpi, il Jonsson Workwear Open. Per l'azzurro, che non vinceva sul DP World Tour dal 26 maggio 2013 (BMW PGA Championship), è il quinto successo in carriera sul circuito. A Edenvale, vicino Johannesburg, Manassero si è preso la vetta nel secondo giro, quando ha realizzato il suo miglior round in carriera (61, -11), e non l'ha più mollata. Decisivi, nel finale, quattro birdie consecutivi. Il golf italiano ritrova così uno dei suoi campioni più attesi, che vanta ancora il record di più giovane vincitore sul DP World Tour (all'epoca si chiamava European Tour) grazie all'exploit in Spagna nel Castellò Masters 2010 all'età di 17 anni, 6 mesi e 5 giorni. Più forte anche del maltempo, che in Sudafrica ha provocato una sospensione del gioco di due ore e trenta minuti, dopo 3.942 giorni Manassero ha quindi ritrovato il successo sul DP World Tour. Il 26 maggio 2013, trionfò appunto in Inghilterra nel BMW PGA Championship, il torneo più prestigioso del circuito, raggiungendo il 25/o posto nel ranking mondiale. Dopo i primati, il già enfant prodige del golf italiano ha però smarrito la strada. Nel settembre 2020, ripartendo dal basso, ha fatto suo il Toscana Alps Open (Alps Tour e Italian Pro Tour). Poi, nel 2023, ha calato il bis di vittorie sul Challenge Tour prendendosi prima, in Danimarca, il Copenhagen Challenge e poi, a Sutri (Viterbo), l'Italian Challenge Open. Quindi, ha riconquistato la "carta" piena per giocare sul DP World Tour 2024. E ora è tornato a vincere e a sognare sul più importante circuito europeo in un anno fondamentale anche in vista dei Giochi di Parigi. Dopo il debutto a Rio de Janeiro 2016, Manassero punta a giocare la sua seconda Olimpiade.