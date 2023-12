Ducati: Domenicali, l'anno prossimo difficile fare meglio

"Fare meglio di quest'anno straordinario comincia a diventare un po' più complicato. Vincere è sempre complicato, sapevamo che lo sarebbe stato anche ripeterci. Essere il primo costruttore nella storia che riesce non solo a vincere SuperBike e MotoGp e poi l'anno successivo riesce a ripetersi con SuperBike e MotoGp e poi aggiungere la ciliegina sulla torta della SuperSport rappresenta un risultato unico". Lo ha detto l'ad della Ducati, Claudio Domenicali, nella conferenza stampa che ha preceduto 'Campioni in Festa', serata organizzata all'Unipol Arena e aperta ai tifosi. Presente al completo il podio MotoGP con il campione del mondo, Francesco Bagnaia, Jorge Martín e Marco Bezzecchi, insieme ai campioni del mondo WorldSbk e WorldSsp, Alvaro Bautista e Nicolò Bulega. "Difficile pensare di fare meglio l'anno prossimo, davvero, questa volta, ma magari qualche pensierino nel lungo periodo lo abbiamo", ha aggiunto Domenicali che ha annunciato come dal 21 al 23 gennaio Ducati sbarcherà a Madonna di Campiglio, dove "vogliamo portare il nostro Dna non solo sugli sci ma anche sulla terra. Noi entreremo nel mondo dell'off road. Presenteremo ufficialmente la nostra moto da cross".