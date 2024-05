Dybala 'difficile andare via dall'Italia, ma c'è curiosità'

"Sono in Italia da quasi 12 anni e mi sto divertendo moltissimo. Sarebbe difficile andarmene perché qui sono cresciuto e sono diventato uomo. Ma ovviamente hai sempre la curiosità e ti chiedi cosa faresti in campionati come la Liga e la Premier League, dove ci sono grandi squadre e grandi giocatori". Lo ha detto a The Athletic Paulo Dybala, il cui contratto con la Roma scadrà la prossima estate. Sulla stagione appena conclusa, invece, ha aggiunto: "A nessuno piace finire sesto. Avevamo la squadra per finire più in alto. Abbiamo giocato molto bene in alcuni momenti ma siamo arrivati ;;sesti quindi, a livello di gruppo, non sono molto soddisfatto di quello che abbiamo fatto. Avremmo potuto fare di più". L'obiettivo, poi, resta sempre lo stesso: "Non ho vinto una Champions League e un'Europa League, ma questo sarà sempre il mio obiettivo. Voglio vincere il più possibile con la Roma. Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta". Infine una battuta sulla mancata convocazione per la Copa America: "Sentivo di aver fatto bene, quindi non esserci è stato un colpo duro per me. Farò il tifo da casa".