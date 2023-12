Dybala, problema al flessore sinistro per la Roma

Il primo bollettino medico di Paulo Dybala parla di un fastidio al flessore della coscia sinistra, motivo della sua sostituzione nel primo tempo di Roma-Fiorentina. Nelle prossime ore, il calciatore sarà sottoposto a una valutazione per comprendere l'entità dell'infortunio, così come il club farà con Azmoun (che è uscito per un problema al polpaccio destro) e Spinazzola (che è rimasto in panchina per un fastidio alla coscia destra). Tutti questi calciatori potrebbero saltare i prossimi due impegni con Sheriff in Europa League e Bologna in campionato.