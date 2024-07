Dybala rientra a Roma, ora aspetta incontro con club su rinnovo

Paulo Dybala rientrerà domani a Roma dalle vacanze passate con la futura moglie e smaltita la delusione per non essere stato convocato dall'Argentina per la Coppa America, ora aspetta di riprendere la sua stagione con i giallorossi. Il raduno a Trigoria è in programma lunedì e la Joya ci sarà. Dybala, inoltre, è ancora in attesa che la dirigenza lo chiami per discutere del rinnovo. Il telefono nell'ultimo mese non ha squillato e il contratto del calciatore resta con scadenza nel 2025. Dal primo luglio, tra l'altro, è valida la clausola rescissoria che all'estero ha un valore di 12 milioni. Sarà attiva fino alla fine del mese, ma per il momento, al di là dell'interesse del Manchester United, nessun club ha avanzato proposte concrete. Dybala, poi, a Roma sta bene, anche per questo, qualora arrivasse la chiamata della dirigenza giallorossa, non esiterebbe a sedersi intorno a un tavolo per ridiscutere il proprio contratto.