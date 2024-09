Dybala torna in nazionale, premiata la scelta di rimanere a Roma

Il clamoroso rifiuto dell'attaccante della Roma, Paulo Dybala, ai petrodollari dell'Al Qadsiah ha avuto la sua ricompensa. Dopo averlo estromesso dalla convocazione per la Coppa America e per le prime partite delle eliminatorie ai mondiali di Messico e Stati Uniti, il ct Lionel Scaloni ha incluso oggi ufficialmente 'La Joya' nella lista dei giocatori disponibili per gli incontri contro Cile e Colombia, rispettivamente il 5 e 10 settembre. "Il calciatore Paulo Dybala dell'As Roma si aggiunge alla lista dei convocato da Lionel Scaloni per i prossimi impegni delle eliminatorie sudamericane", recita un breve post sul profilo ufficiale della 'Seleccion'. Proprio la possibilità di un ritorno in nazionale era stata una delle ragioni principali della scelta di Dybala di rinunciare al faraonico contratto di 75 milioni di euro in tre anni messo sul piatto dal club saudita. "Ho guadagnato tanto nella mia carriera, ne ho parlato con la mia famiglia, posso tornare in nazionale e voglio ancora competere. Tutte queste cose mi hanno portato a prendere questa decisione", ha affermato l'attaccante argentino.