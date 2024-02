E. League: De Rossi 'domani decisiva, ma la preparo come altre'

"In quanto bivio e in quanto partita decisiva, la gara di domani sposta tanto. -Sentiamo quel brivido delle partite da dentro o fuori. Da giocatore ne ho fatte tante, da allenatore no ma la preparo nello stesso modo delle altre". Lo ha detto Daniele De Rossi, tecnico della Roma, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Feyenoord. "Io penso che al di là della partita di domani, ogni squadra ha bisogno di tutti i giocatori. Dybala e Lukaku giocheranno e saranno importanti per noi. Da loro ci si aspetta sempre la giocata ad affetto, ma a me interessa che la Roma passi il turno - ha proseguito - Quindi devono stare dentro la partita come hanno già fatto altre volte, poi magari il gol lo fa un altro. Paulo e Romelu stanno entrando nella mia idea di gioco. Sono contento di loro. Dovremo passare il turno con o senza i loro gol".