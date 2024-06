E' ufficiale, Maresca è il nuovo allenatore del Chelsea

Mancava ormai solo l'ufficializzazione, è arrivata nel primissimo pomeriggio, pochi istanti dopo la firma sul contratto: Enzo Maresca è il nuovo tecnico del Chelsea. Già assistente di Pep Guardiola al Manchester City, nell'ultima stagione Maresca, 44 anni, ha guidato il Leicester City alla promozione in Premier League. Con i Blues il tecnico italiano ha firmato un contrato di cinque anni, con opzione, riservata al club, per estenderlo di una stagione. Maresca, che ha vinto la concorrenza di numerosi altri tecnici, tra i quali anche Roberto De Zerbi, prende il posto di Mauricio Pochettino, che ha lasciato Stamford Bridge dopo una sola stagione. "Guidare il Chelsea, uno dei maggiori club del mondo - le prime parole di Maresca da tecnico della squadra londinese - è un sogno per ogni tecnico. Ecco perché ora sono così felice per il fatto che mi diano questa opportunità. Lavorerò con un gruppo di giocatori in cui c'è molto talento, e cercheremo di sviluppare un team che continui la tradizione di successi e renda orgogliosi i nostri tifosi".