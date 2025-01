EA7 Milano travolta dall'Efes: l'assenza di Mirotic pesa sulla squadra di Ettore Messina

No Mirotic, no party per l'EA7 Milano. L'assenza del montenegrino (out almeno due settimane per un problema muscolare) toglie certezze e leadership alla squadra di Ettore Messina, travolta a Istanbul sul campo dell'Efes di coach Luca Banchi (110-66). Una gara senza storia a favore dei turchi che dopo pochi minuti sono già in fuga (21-7) e poi dilagano: il temporaneo 84-39 dopo l'intervallo è laconico sull'andamento della partita. L'Efes (con Beaubois top scorer, 18 punti) torna a vincere in Eurolega quindi dopo 5 sconfitte consecutive.