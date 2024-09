Ecco Vero Volley, con 4 olimpioniche obiettivo scudetto

Il Vero Volley guarda sempre più in alto nel segno dell'oro olimpico, con un obiettivo chiaro: vincere lo scudetto. "Un obiettivo alto, ma perseguibile", assicura Alessandra Marzari presidente del Consorzio. A pochi giorni dal debutto nella Courmayeur Cup, in programma venerdì e sabato, è stata presentata la nuova stagione del Vero Volley Milano trascinata da quattro campionesse olimpiche: il capitano Alessia Orro, la schiacciatrice Myriam Sylla, la capitana Azzurra Anna Danesi - che torna a Monza dopo due anni - e la grande protagonista della cavalcata parigina Paola Egonu. C'è ambizione, voglia di vincere già il primo trofeo, la Supercoppa Italiana in programma sabato 28 settembre a Roma contro Conegliano. Una stagione da grandi protagoniste sotto la guida del nuovo coach Stefano Lavarini: "Il nostro compito è mettere sul campo tutta la qualità disponibile e cercare di competere ai massimi livelli ogni partita. Il valore del campionato italiano è davvero alto e tutte le settimane dovremo garantire un livello adeguato per raggiungere i nostri obiettivi". Alle conferme Orro, Heyrman, Sylla, Cazaute, Egonu e Daalderop, si aggiungono i nuovi acquisti Gelin e Fukudome. Oltre a Konstantinidou al palleggio, Kurtagic e Guidi, al centro, e a Marinova, Guerra e Pietrini come schiacciatrici. Nuovi volti che saranno affiancate dalle veterane capaci di scrivere la storia dello sport italiano a Parigi. "Dalla vittoria a Parigi porteremo nella nostra squadra anche il valore della pazienza. Quest'estate - racconta Alessia Orro - abbiamo imparato che con tranquillità si può uscire da momenti difficili. Dovremo essere brave a trasmettere la giusta serenità nelle partite importanti; solo così riusciremo a competere al massimo e a gestire la pressione". Una stagione di grandi novità tra cui la nuova partnership con Numia che darà anche il nome alla squadra femminile. L'accordo di partnership con il polo dei pagamenti digitali di Bcc Iccrea, Banco Bpm e Fsi ha una durata triennale a partire dalla stagione 2024/2025 e prevede numerose attività congiunte, con una particolare attenzione anche per gli aspetti sociali e di promozione dell'attività sportiva e della pallavolo, obiettivi che il Consorzio Vero Volley sostiene sin dalla sua fondazione nel 2008 e che Numia contribuirà a sostenere. "Anche in questa stagione - ricorda Alessandra Marzari presidente del Consorzio Vero Volley - abbiamo costruito una squadra basata sui valori, perché lo sport è un fatto prima di tutto culturale: sarà una squadra che vincerà senza arroganza e se perderà lo farà sempre lottando con determinazione, tenendo alti i più grandi principi che lo sport può insegnare. Sarà un'annata importante anche dal punto di vista extra sportivo grazie ad attività, per esempio, come "Il Tempo dello Sport", la sempre positiva collaborazione con la Comunità di San Patrignano e con "Change The Game", le iniziative sul settore giovanile e sull'educazione alimentare e sentimentale, che per il Consorzio rappresentano sempre una conferma al nostro modo di intendere lo sport e anche le prime squadre".