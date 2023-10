El Sharaawy gol al 90' e si commuove, la Roma piega il Monza

La Roma vince la terza partita consecutiva in campionato, ma quanta fatica per piegare il Monza, in 10 dal 42' del primo tempo per l'espulsione di D'Ambrosio. Dopo aver colto due pali ed aver incassato altrettante belle parate di Di Gregorio, la Roma è passata solo al 90', grazie alla rete di Stafan El Sharaawy, subentrato dalla panchina nella ripresa. L'attaccante al fischio finale si è commosso, dissipando le tensioni del match, ma anche di una settimana difficile per la vicenda scommesse. Nel recupero espulso anche José Mourinho, reo di aver rivolto uno sbeffeggio alla panhina avversaria che lamentava la lentezza nel rientro in campo del pallone. L'allenatore salterà così il match con la sua ex Inter.