E.League: De Zerbi, Brighton da ricordare al di là del risultato

"Io penso che in ogni caso questi giocatori andranno ricordati per quello che hanno raggiunto fin qui al Brighton. A prescindere dal risultato di domani, avranno fatto un bel lavoro". Lo ha detto Roberto De Zerbi nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Roma, dopo l'andata di sette giorni fa, terminata 4-0 per i giallorossi. "Qui ci troviamo di fronte una squadra forte - ha aggiunto l'allenatore -. Ma noi dobbiamo crederci alla rimonta. Non contano le parole, ma quello che facciamo in campo". Tornando sul match dell'Olimpico, il tecnico ha poi spiegato: "Noi non siamo abituati a giocare queste competizioni. A Roma non abbiamo giocato da Brighton e non voglio parlare delle assenze, chi c'era poteva fare meglio - le parole di De Zerbi -. A me piace dire la verità, anche se scomoda. Quando le cose non vanno bene, sono il primo a mettermi in discussione. Credo che l'andata debba essere di scuola per tutti: per me, per i giocatori, per lo staff medico e per il club. Potevamo fare qualcosa di meglio e domani dovremo giocare da Brighton".