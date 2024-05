E.League: Gasperini, aver eliminato il Liverpool conta poco

"La partita di domani richiede coraggio e qualità, perché essere favoriti dopo aver eliminato il Liverpool conta poco". Così l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della semifinale di andata di Europa League a Marsiglia: "Abbiamo più credibilità dopo aver battuto la favorita, ma conta come si gioca in campo. In questo momento la priorità per noi, che siamo comunque in gioco su tre fronti, è proprio questa competizione", ha detto il tecnico nerazzurro nella conferenza stampa al Velodrome. "La nostra stagione fin qui è stata straordinaria e abbiamo meritato di giocarci la semifinale come lo merita il Marsiglia - ha proseguito Gasperini -. L'andata è più importante che il ritorno a Bergamo: in base al risultato di domani si deciderà l'andamento della gara di ritorno". L'allenatore dei bergamaschi punta sul fattore ambientale e sullo stimolo dato dalla forza dell'avversario: "Siamo in uno stadio bellissimo con un pubblico appassionato, per noi è motivo d'orgoglio portare così tanti tifosi in giro dopo esserci già riusciti ad Anfield - ha detto Gasperini riferendosi ai 2.779 nel settore ospiti -. Il Marsiglia è una squadra importante, nonostante abbia cambiato tanti allenatori. Gasset ha dato identità, ha fatto un ottimo lavoro". Infine, su chi giocherà e sulle voci che vorrebbero lo stesso Gasperini destinato alla panchina del Napoli: "In porta gioca Musso, Bakker non è partito per un attacco influenzale, Scalvini è recuperato al cento per cento avendo giocato anche domenica con l'Empoli - ha chiuso il tecnico -. I convocati sono tutti disponibili per giocare. Le voci di mercato? Non è il caso di parlarne, siamo in una bella situazione".