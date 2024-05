E.League: Gasperini 'rappresentiamo l'Italia,tanto tifo per noi'

"C'è tanta gente che tiferà per noi perché rappresentiamo l'Italia e cercheremo di farlo bene. Sentiamo la presenza ed è una motivazione in più". Così Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky parla della finale di Europa League in cui domani l'Atalanta a Dublino contro il Bayer Leverkusen va a caccia del suo primo trofeo. "Non puoi che essere felice del percorso che hai fatto e speranzoso nel chiudere nel modo migliore - ha sottolineato il tecnico dei bergamaschi -. Abbiamo la convinzione di aver fatto un percorso molto buono. Abbiamo affrontato tante partite diverse e contro squadre molto importanti. Ci ha dato consapevolezza di quello che dobbiamo fare e portare in campo. Domani ci sarà l'energia giusta. Ci è rimasto l'amaro in bocca per la finale di Coppa Italia: questo ha fatto pensare che subiamo la pressione. Ma noi, di partite da dentro o fuori, ne abbiamo giocate tante". Quanto al Bayer "loro sono forti, sanno variare non solo in attacco. Sappiamo della loro forza, cercheremo di prendere le contromisure migliori. Ma credo che anche noi sappiamo stare in campo e proporre creando problemi. Di partite importanti ne abbiamo giocate tante. Non solo in Europa ma anche in Coppa Italia. Globalmente abbiamo un buon curriculum e siamo abituati a questi match".