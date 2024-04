E.League: lacrime Mancini per Giani 'la famiglia si rialzerà'

"Ho cercato di fare un gesto per la famiglia e per Mattia. Il padre è venuto qui all'Olimpico con lui tante volte. Sono stati giorni difficili e sono molto emozionato". Lo ha detto Gianluca Mancini in lacrime nel post partita di Roma-Milan a Sky Sport commentando la sua esultanza con la maglietta per Giani, il calciatore del Castelfiorentino scomparso per un attacco cardiaco. "La sua famiglia soffre e ho voluto festeggiare con questa maglia per darle forza. Le è caduto il mondo addosso, ma sono certo che si rialzerà", ha aggiunto. Poi commentando il passaggio del turno ha concluso: "Quello che conta è il collettivo, siamo rimasti in dieci e abbiamo saputo soffrire. Ci rende orgogliosi essere in semifinale in una competizione europea per il terzo anno consecutivo".