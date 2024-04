E.League: Marsiglia batte Benfica, in semifinale con l'Atalanta

Sarà l'Olympique Marsiglia ad affrontare l'Atalanta in semifinale di Europa League. I francesi hanno vinto per 4-2 ai rigori al Velodrome di Marsiglia. I tempi regolamentari si erano chiusi 1-0 a favore dei francesi, grazie ad una rete di Moumbagna al 34' del secondo tempo. L'andata a Lisbona era finita 2-1 per i portoghesi.