E.League: protesta tifosi Roma continua, Curva in silenzio 15'

"Continua il dissenso con 15 minuti di silenzio". E' lo striscione in Curva Sud durante il pre partita di Roma-Athletic Bilbao. Prosegue dunque la protesta del tifo giallorosso contro i Friedkin per l'esonero di De Rossi che aveva portato domenica contro l'Udinese a scioperare per la prima mezz'ora della partita. In quell'occasione i tifosi giallorossi erano anche rimasti fuori dalla Curva, mentre questa volta sono all'interno dell'impianto ma non tiferanno per i primi 15 minuti. Alla lettura delle formazioni fischiato solo Cristante, colpevole come Pellegrini (non convocato), secondo la tifoseria, di non aver dato abbastanza sotto la guida di De Rossi.